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MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1...
6 saat önce
MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/ YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:33 Kaynak: İHA
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