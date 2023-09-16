TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe - Son Dakika

TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe

TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik\'ten Kuzey Irak\'ta teröristlere ağır darbe
Son Güncelleme: 16.09.2023 10:37

Mehmetçik'in Kuzey Irak'a 13 ve 15 Eylül tarihlerinde düzenlediği hava harekatında teröristlere ağır bir darbe indirildi. Operasyonda 31 terörist hedef imha edilirken, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine 13 ve 15 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında 31 terörist hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023'te hava harekatları icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, harekat sırasında sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Eylül, Gara, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSK hainlere bomba yağdırdı! Mehmetçik'ten Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe - Son Dakika
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