MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - Son Dakika

MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

07.11.2020 10:43
MSB:

MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' - Son Dakika


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