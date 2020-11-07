MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
07.11.2020 10:43
MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İcra, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' - Son Dakika
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