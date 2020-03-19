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MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış...
6 saat önce
MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir.
MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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