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MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş...
6 saat önce
MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
MSB: "(İdlib) Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır." - ANKARA
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