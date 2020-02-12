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MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz...
6 saat önce
MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:38 Kaynak: AA
MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
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