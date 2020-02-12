MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz... - Son Dakika

MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz...

6 saat önce

MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

MSB:

MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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