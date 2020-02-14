Son Dakika › Güncel › MSB: 'İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale... - Son Dakika
MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale...
6 saat önce
MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:42 Kaynak: AA
MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
Son Dakika Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi Son Dakika: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son dakika: Esed rejimine ait bir askeri helikopter daha düşürüldü