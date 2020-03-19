MSB: "İdlib bölgesinde görevli 1 asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib bölgesinde görevli 1 asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu' - Son Dakika

MSB: "İdlib bölgesinde görevli 1 asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerin kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerin kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Kalp Krizi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:20 Kaynak: İHA

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