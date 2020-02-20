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MSB: "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru,...
6 saat önce
MSB: "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
MSB: "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir." - ANKARA
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