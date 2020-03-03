MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Son Dakika

MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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