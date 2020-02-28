MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede ateş altına alınan rejime ait hedeflerin vurulmaya devam edildiği belirtilerek, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadesi kullanıldı.