MSB: İdlib'de 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından 21 rejim hedefi ateş altına alındı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya MSB: İdlib'de 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından 21 rejim hedefi ateş altına alındı - Son Dakika Dünya

MSB: İdlib'de 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından 21 rejim hedefi ateş altına alındı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sözleşmeli Er Mecit Demir'in hayatını kaybettiği saldırının ardından ""İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MSB: İdlib'de 1 askerin şehit olduğu saldırının ardından 21 rejim hedefi ateş altına alındı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından "" İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur." denildi.

"Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır!" ifadelerinin de yer aldığı açıklama "Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." sözleriyle devam etti.

Gaziatep Valiliği'nin açıklamasında da "" Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur. ?ehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

İdlib, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:15 
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