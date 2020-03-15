MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı - Son Dakika

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MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:32 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.Bakanlık tarafından ayrıca devriyeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
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