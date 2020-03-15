MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı (2) - Son Dakika

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de icra edilen 1'inci Türkiye- Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir" denildi.