MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı (2) - Son Dakika

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MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı (2)
6 saat önce
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de icra edilen 1'inci Türkiye- Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir" denildi.
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