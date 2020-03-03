MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı - Son Dakika

MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını bildirildi.

MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, reim unsurları tarafından tarafından açılan topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit, 1 askerinde yaralandığını bildirildi. Rejim unsurlarına yoğun şekilde karşılık verildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:  "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim unsurları tarafından 02 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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