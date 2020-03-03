MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2) - Son Dakika

MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2)

22 dakika önce

MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2)BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2), System.String[]

MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı sırasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
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