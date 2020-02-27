MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika

MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki rejim hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

"114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"

Açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, bir hava savunma füze sistemi, bir ZU-23 uçaksavar, bir tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği, 114 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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