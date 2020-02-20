MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı - Son Dakika
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MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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