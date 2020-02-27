MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (3) - Son Dakika

MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (3)

6 saat önce

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB: İdlib'de 2 şehit, 2 yaralı (3), System.String[]

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 26 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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