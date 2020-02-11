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MSB: "İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat...
6 saat önce
MSB: "İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:24 Kaynak: AA
MSB: " İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi."
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