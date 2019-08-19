Son Dakika Haberleri: MSB: "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı...
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MSB: "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı...

1 saat önce

MSB: "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır.

MSB:
MSB: " İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."
İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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