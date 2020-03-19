MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu - Son Dakika

MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu

28 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin ilk tespitlere göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin ilk tespitlere göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin dün gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kalp Krizi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:08 Kaynak: AA

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