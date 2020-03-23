MSB: İdlib'de ikinci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

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