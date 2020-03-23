MSB: İdlib'de ikinci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'de ikinci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

MSB: İdlib'de ikinci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.

MSB: İdlib'de ikinci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ikinci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.

ANKARA, -


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:52 Kaynak: DHA

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