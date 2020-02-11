MSB: İdlib'de rejime ait helikopter düştü - Son Dakika

MSB: İdlib'de rejime ait helikopter düştü
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejime ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde rejime ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA, -
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