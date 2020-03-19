MSB: "İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 şehit oldu, 1 asker yaralandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 şehit oldu, 1 asker yaralandı' - Son Dakika

MSB: "İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 şehit oldu, 1 asker yaralandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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