MSB: "İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır" - Son Dakika

Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib 'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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