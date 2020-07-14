MSB: "İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır" - Son Dakika

MSB: "İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konvoyda görevli 2 araçta kısmi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır' - Son Dakika
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