MSB: "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş... - Son Dakika
Son Dakika Politika MSB: 'İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş... - Son Dakika

MSB: "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş...

7 saat önce

MSB: "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir.

MSB:

MSB: " İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir."

İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:54 Kaynak: AA
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