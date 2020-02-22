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MSB: "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş...
7 saat önce
MSB: "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:54 Kaynak: AA
MSB: " İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir."
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