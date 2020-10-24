MSB: (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır."

MSB: (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.

MSB: ( İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır."

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › MSB: (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.' - Son Dakika

Son Dakika

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