MSB: (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır."
24.10.2020 10:57
MSB: (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.
MSB: ( İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır."
Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: (İdlib'deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.' - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı