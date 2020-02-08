MSB: "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve... - Son Dakika

MSB: "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve...

6 saat önce

MSB: "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.

MSB:

MSB: " İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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