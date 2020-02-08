Son Dakika › Güncel › MSB: 'İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve... - Son Dakika
MSB: "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve...
6 saat önce
MSB: "İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:56 Kaynak: AA
MSB: " İdlib'deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir ve sahip olduğu harp silah, araç ve gereçleriyle kendilerini koruyabilecek yetenektedir."
Son Dakika Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir