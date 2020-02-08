MSB: "İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir' - Son Dakika

MSB: "İdlib'deki gözlem noktalarına yapılacak saldırılara sert şekilde karşılık verilecektir"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'deki gözlem noktalarında görevine devam eden Mehmetçiğin sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyacak yetenekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir." ifadelerine yer verildi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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