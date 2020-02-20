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MSB: "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı...
6 saat önce
MSB: "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi"
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:36 Kaynak: AA
MSB: " İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi"
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