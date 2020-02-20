MSB: "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı... - Son Dakika

MSB: "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı...

6 saat önce

MSB: "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi"

MSB:

MSB: " İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre,50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi"

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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