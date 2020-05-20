MSB: " İdlib 'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."

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