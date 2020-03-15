Son Dakika › Güncel › MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi - Son Dakika
MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
Son Dakika Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak