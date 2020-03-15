MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi - Son Dakika

MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.

MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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