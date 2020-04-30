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MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus birleşik...
6 saat önce
MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.
MSB: " İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:56 Kaynak: AA
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