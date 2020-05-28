MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik...
MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
MSB: " İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:55 Kaynak: AA
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