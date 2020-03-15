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MSB: "İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara...
6 saat önce
MSB: "İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:26 Kaynak: AA
MSB: " İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
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