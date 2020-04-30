MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı 'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye- Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.

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