Üye Girişi
MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4) - Son Dakika

MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)

12.09.2021 07:31
MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4), System.String[]

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIİdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, taziye...

BAKAN AKAR VE ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar, yayımladığı mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2021 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Genelkurmay Başkanı Güler de şehit düşen Abacı için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2021 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)
MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4)

Genelkurmay Başkanı, Yevgeniy Ziniçev, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşısız taraftarların maçlara başkalarına ait HES kodlu kartlarla girme hilesi turnikede sona erdi 07:41 Aşısız taraftarların maçlara başkalarına ait HES kodlu kartlarla girme hilesi turnikede sona erdi Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi 00:51 Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor 23:28 Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor
22:05 "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 21:17 İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan 20:25 Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu 19:45 Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu 18:50 Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu

Son Dakika Haberleri
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
Küresel çip krizinin vurduğu Toyota, 2021 yılı araç üretim hedefini ciddi oranda düşürüyor Küresel çip krizinin vurduğu Toyota, 2021 yılı araç üretim hedefini ciddi oranda düşürüyor         
08:09
Ormanda cansız beden bulundu! Yanındaki tüfek ve çuval detayı dikkatlerden kaçmadı Ormanda cansız beden bulundu! Yanındaki tüfek ve çuval detayı dikkatlerden kaçmadı         
01:22
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek         
23:10
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar         
20:37
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi         
19:39
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 08:25:35. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 asker şehit oldu (4) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement