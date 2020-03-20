MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. - Son Dakika

MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor.

6 saat önce

MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor.

MSB:

MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında         
13:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 21:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]