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MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor.
6 saat önce
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor.
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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