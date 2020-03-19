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MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah...
6 saat önce
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır.
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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