Son Dakika Haberleri: MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin...

1 saat önce

MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

MSB:
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'den, Türkiye'nin gözlem noktasına havanlı saldırı: 3 asker yaralı Erdoğan'dan 6 maddelik paylaşım Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:07:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]