MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin...
1 saat önce
MSB: "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
MSB: "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye
rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi." - ANKARA
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