MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve... - Son Dakika

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MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve...
6 saat önce
MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:02 Kaynak: AA
MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.
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