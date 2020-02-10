MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve... - Son Dakika

MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve...

6 saat önce

MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve..., System.String[]

MSB: (İdlib) Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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