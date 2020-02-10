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MSB: "(İdlib) Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5...
6 saat önce
MSB: "(İdlib) Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
MSB: "(İdlib) Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır." - ANKARA
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