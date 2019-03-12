Msb: "(İdlib) Rusya ile Koordineli Olarak Başarıyla Devam Etmektedir"

- Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamalarıANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

- Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı

Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamaları



ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi.

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MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

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