Son Dakika Haberleri: Msb: "(İdlib) Rusya ile Koordineli Olarak Başarıyla Devam Etmektedir"

Msb: "(İdlib) Rusya ile Koordineli Olarak Başarıyla Devam Etmektedir"

2 saat önce

- Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamalarıANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

- Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı
Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un açıklamaları

ANKARA - MSB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, brifing verdi.
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MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:48 Kaynak: AA

İdlib, Halkla İlişkiler, Güncel
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