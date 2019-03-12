Son Dakika Haberleri: Msb: "(İdlib) Soçi Mutabakatının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Provokasyonlara Rağmen Rusya...

Msb: "(İdlib) Soçi Mutabakatının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Provokasyonlara Rağmen Rusya...

1 saat önce

MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir.

Msb:
MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Soçi, İdlib, Güncel
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