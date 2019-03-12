Msb: "(İdlib) Soçi Mutabakatının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Provokasyonlara Rağmen Rusya...
1 saat önce
MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir.
MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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