Msb: "(İdlib) Soçi Mutabakatının Uygulanmasına Yönelik Çalışmalarımız Provokasyonlara Rağmen Rusya...

MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir.

MSB: "(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

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