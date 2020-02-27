MSB: "İdlib'te 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'İdlib'te 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı' - Son Dakika

MSB: "İdlib'te 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki, şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadesine yer verdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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