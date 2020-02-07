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MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız...
6 saat önce
MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir."
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