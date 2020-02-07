MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: '(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir.' - Son Dakika

MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir."

6 saat önce

MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir.

MSB:

MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir." - ANKARA

İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
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