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MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir."
6 saat önce
MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
MSB: "(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecektir." - ANKARA
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