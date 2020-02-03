MSB: İdlip'de 4 asker şehit, 9 asker yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: İdlip'de 4 asker şehit, 9 asker yaralı - Son Dakika

MSB: İdlip'de 4 asker şehit, 9 asker yaralı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlip'te rejim unsurları tarafından bugün yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

MSB: İdlip'de 4 asker şehit, 9 asker yaralı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlip'te rejim unsurları tarafından bugün yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -


İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:26 Kaynak: DHA
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